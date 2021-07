Strade dei piccoli comuni delle aree interne, finanziati progetti per i comuni della provincia di Messina

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale regionale di oggi una serie di contributi attribuiti ai comuni della provincia di Messina, per interventi previsti dal piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne. Si tratta di progetti esecutivi.

A Novara di Sicilia vanno 158 mila euro per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’area antistante il palazzo municipale. A Roccavaldina 128 mila euro per i lavori di messa in sicurezza delle strade comunali e delle aree interne. A Malvagna 89 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali di via Gurnazzo, via Marchese di Spedalotto, via Garibaldi e via Nuova. A Motta d’Affermo 92 mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di strade extraurbane. A Mazzarrà Sant’Andrea 175 mila euro per i lavori di messa in sicurezza di strade comunali.

Sempre dalla Gurs si apprende l’adozione del progetto di aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico per gli aspetti geomorfologici del bacino idrografico del torrente Mazzarrà relativo al comune di Novara di Sicilia.