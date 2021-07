Covid-19 – 484 nuovi casi oggi in Sicilia, in calo rispetto a ieri. Aumentano, però, i ricoverati

Sono stati 484 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 520). I morti sono stati 2 (come ieri) e il totale delle vittime siciliane del virus è di 6.023 morti. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 23 luglio del ministero della Salute.

I guariti sono stati 182 e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia sale a 6.903 (+300) di cui 6.710 in isolamento domiciliare.

Le persone attualmente in ospedale sono 193 (ieri erano 180), delle quali 21 in terapia intensiva (ieri 22) con nessun nuovo ingresso e 172 in area medica (ieri 158).

I tamponi processati sono stati 15.413 (ieri 13.152) e il tasso di positivi si attesta sul 3,14 in calo rispetto al 3,95% di ieri.

Continuano a salire i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.057 Sono invece 17 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 15. Il numero di tamponi è oggi pari a 237.635 (quasi 18mila in più di ieri) e il tasso di positività scende al 2,1% dal 2,3 di ieri.

I decessi sono 17 (ieri 15), per un totale di 127.937 vittime dall’inizio dell’epidemia. In aumento il nunmero di ricoverati: nei reparti ordinari oggi risultano 170 nuovi ricoveri, portando il totale a 1.304; sono invece in sostanza stabili le terapie intensive, sono 155 (-3 su ieri), con 10 ingressi del giorno (ieri 12).