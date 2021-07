Covid – 431 nuovi casi in Sicilia, ma scende il tasso di positività. Nessuna vittima

Aumenta ancora il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Sicilia: 431 quelli registrati oggi (ieri erano 386), a fronte di 13.176 tamponi processati. In calo di quasi un punto percentuale il tasso di positività, che passa dal 4% di ieri al 3,2% oggi.

In continua risalita i numeri del contagio nell’isola, ma nelle ultime 24 ore, per fortuna, nell’isola non si è registrata nessuna vittima legata al Covid-19, mentre si contano soltanto 53 guarigioni.

Attualmente in Sicilia ci sono 4.787 persone affette da coronavirus, ben 378 in più rispetto a venerdì.

Diminuisce di 4 unità, il numero complessivo dei ricoverati in ospedale: 163 oggi, di cui 23 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la suddivisione dei nuovi casi per provincia, boom di contagi a Ragusa con 134. 56 invece a Catania e 50 ad Agrigento, poi 48 a Palermo, 38 a Caltanissetta, 37 a Siracusa, 33 a Trapani. Poi 23 a Enna e infine 12 nella provincia di Messina.

In Italia

Curva epidemica ancora in salita, nella nostra nazione, dove i nuovi casi del giorno sono in totale 3.121 (ieri 2.898) ed i decessi del giorno sono 13.