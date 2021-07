Sant’Angelo di Brolo, in arrivo 600mila euro per ristrutturare l’ex carcere borbonico

Con Delibera di Giunta Regionale di Governo n.289 del 1 luglio 2021 nell’ambito della ricognizione a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, sono stati finanziati al Comune di Sant’Angelo di Brolo i “Lavori di ristrutturazione dell’ex carcere borbonico di via Piave” per un importo complessivo di euro 600.000,00.

Grande soddisfazione da parte del Sindaco, Francesco Paolo Cortolillo: “Anche questo è un ulteriore risultato raggiunto per il nostro paese.” dichiara il primo cittadino. “Dopo anni di abbandono, l’importante e storico immobile viene recuperato e nel tempo sarà adibito a sede museale. Continuo a rispondere con i fatti a chi tenta di denigrare e mistificare la realtà, la cui veridicità è facilmente riscontrabile con la semplice visione degli atti pubblici.

Così come i meriti sono esclusivamente riconducibili al grande impegno di chi ha capacità, competenza ed esperienza amministrativa e si prodiga ogni giorno per ottenere risultati di portata storica per la nostra comunità”.