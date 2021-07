Sant’Agata di Militello – Consegnati i lavori per l’ammodernamento del Pronto Soccorso

Sono stati consegnati oggi, martedì 6 luglio, i lavori di ampliamento ed ammodernamento dei locali del pronto soccorso dell’Ospedale di S. Agata Militello.

Da questo momento la “Chiofalo Group srl” di S. Filippo del Mela, che si era aggiudicata l’appalto per oltre 390mila euro avrà 180 giorni per ultimare la ristrutturazione. Un passaggio fondamentale per l’adeguamento del nosocomio santagatese, che si aggiunge ai lavori di ristrutturazione delle sale del blocco operatorio, ormai in dirittura d’arrivo.

Altra novità riguarda, invece, il punto nascite, di fatto chiuso da settembre 2019. La Regione Siciliana, proprio ieri, ha inviato una nota, dando incarico all’ASP di Messina di predisporre il progetto esecutivo dei lavori adeguamento del reparto.