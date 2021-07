Sant’Agata Militello: “Per i centri estivi ci siamo anche noi!”

Il comune di Sant’Agata Di Militello risulta regolarmente inserito nell’elenco dei 7.145 comuni – 373 in Sicilia, beneficiari dei fondi per il potenziamento della rete dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa per l’anno 2021, così come riportato nella tabella di riparto pubblicata dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al comune santagatese sono stati attribuiti 27.337,04 euro. “L’indicazione del comune di Sant’Agata Di Militello a pagina 177 della stessa tabella ministeriale è però erroneamente riportata nell’elenco dei comuni della provincia di Agrigento, ha spiegato Ilaria Pulejo

assessore comunale ai servizi sociali; un refuso, cha a quanto pare ha riguardato anche altri comuni beneficiari. Nessuna esclusione, dunque, del nostro comune dal finanziamento, né tantomeno rinuncia ad avvalersi dello stesso. Nelle more della notifica ufficiale e formale del decreto da parte degli uffici ministeriali, di cui si è ancora in attesa, l’area servizi sociali del comune di Sant’Agata Di Militello sta intanto predisponendo il piano delle attività da porre in essere per quanto riguarda la prossima organizzazione e attivazione dei centri estivi.

Infine l’assessore Pulejo ha voluto ringraziare il consigliere comunale Melina Recupero, “nonostante l’erroneità dell’interrogazione di cui si è appreso stamani dalla stampa, a lei va comunque il ringraziamento per l’interessamento su un tema verso il quale l’amministrazione, in attesa delle comunicazioni ufficiali, conferma la propria massima attenzione e l’impegno degli uffici, nell’ottica di garantire servizi che possano venire incontro alle esigenze delle famiglie santagatesi, con particolare riferimento alle fasce più deboli e sensibili.”