Covid – Sicilia sotto i 100 contagi giornalieri, sono 85 i nuovi casi. 2 le vittime

Si registra un nuovo calo nel numero dei casi di Covid-19 del giorno in Sicilia: sono 85 i nuovi contagiati di oggi, a fronte di 2.409 tamponi molecolari processati (ieri, con più di 2500 tamponi, erano stati riscontrati 135 casi).

La Sicilia torna al primo posto tra le regioni con più contagi oggi, ma i numeri sono davvero troppo bassi per destare preoccupazioni di sorta. Si attesta al 3.5% il tasso di positività, in calo rispetto a ieri (5,2%), mentre tenendo conto anche dei test antigenici il tasso scende addirittura allo 0.5%.

I guariti del giorno sono 134, con gli attuali positivi che scendono di 51 unità: adesso sono 5.509 i contagiati in Sicilia. 2 invece le vittime.

Buone notizie anche sul fronte ricoveri: sono 3 in meno gli ospedalizzati rispetto al dato precedente. 262 adesso, di cui 25 in terapia intensiva (1 in meno, con nessun nuovo ingresso nelle ultime 24 ore).

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi nelle province in testa c’è Catania con 30 poi 17 a Palermo, 13 a Ragusa, 9 a Caltanissetta e 9 a Siracusa. Sono solo 4 a Messina, 2 ad Agrigento, 1 a Enna e nessuno a Trapani.

In Italia:

In calo il numero giornaliero dei nuovi casi nell’intera penisola: sono 495 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati più di 800.

Sono invece 21 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 17.