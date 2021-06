Un incidente stradale si è verificato intorno alle 18.45 nel territorio di Capo d’Orlando, sulla SS113 a Malvicino.

Due auto, per cause ancora in corso di acceramento, si sono scontrate. Ingenti i danni ai mezzi, mentre non sembrano esserci feriti.

Sul posto la Polizia Municipale di Capo d’Orlando per i rilevi e la gestione del traffico, ovviamente rallentato nel tratto interessato.