Brolo – Inaugurato il nuovo campo di Padel, dedicato ad Antonio Pizzuto e Antonio Caporlingua

E’ stato inaugurato ieri a Brolo, in via Alcide de Gasperi, il nuovo campo di Padel, lo sport simile al tennis che ormai da un paio di anni sta impazzando in tutta Italia.

La struttura è dedicata a due ragazzi di Brolo, prematuramente scomparsi a causa di un tragico incidente stradale avvenuto nel 2015 a Gioiosa Marea: Antonio Pizzuto e Antonio Caporlingua. All’epoca avevano rispettivamente 19 e 21 anni.

Momenti di naturale commozione nel momento in cui è stata scoperta la targa che dedica l’impianto sportivo alla loro memoria, con un applauso sentito da parte dei presenti.

L’importanza della struttura sportiva è stata sottolineata dal sindaco Giuseppe Laccoto, dall’assessore allo sport – nonchè vice sindaco – Carmelo Ziino e dal presidente del consiglio Mimmo Magistro, tutti presenti al momento del taglio del nastro.

“Sarà un altro fiore all’occhiello dello sport brolese”, ha commentato il consigliere comunale Nino Bonina, anticipando che già si sta lavorando per l’organizzazione un torneo estivo di grande qualità.