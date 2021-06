Barcellona Pozzo di Gotto: Gal polacco in visita nei territori del Gal Tirrenico

Nel 2018 nel barcellonese sono venuti i rappresentanti del Gal bulgaro “Novi Pazar-Kaspichian” per avviare rapporti bilaterali di partenariato con il Gal Tirrenico mari monti e Borghi. Dal 21 al 23 giugno prossimi ci sarà la visita dei rappresentanti del Gal polacco “Terre di Ciesyn”, località a maggiore vocazione turistica della Polonia, famosa per i suoi parchi naturalistici e dove si svolgono anche i campionati internazionali di sci.

Sarà data attuazione ancora all’accordo di partenariato sottoscritto tra i due organismi ad ottobre nel 2019 per scambi culturali e commerciali. L’odierna visita, la terza nel territorio barcellonese, si inquadra nell’ambito della strategia del Psrn 2014-2020 Polonia, che il Gal polacco vuole attuare in Sicilia con il Gal di Barcellona Pozzo di Gotto.

Per i vertici del Gal Tirrenico, il presidente Girolamo Bertolami ed il direttore Roberto Sauerborn, l’apertura dei nuovi mercati e gli accordi con altri Gal significa, in un momento di grande difficoltà per l’economia siciliana, tra la crisi economica e quella pandemica, riprendere gli scambi e riavviare l’economia ed il turismo.

Saranno trenta i rappresentanti polacchi ad incontrare i rappresentanti del Gal Tirrenico presso la sede operativa di Furnari; da li ci saranno le visite nei comuni e nelle aziende del comprensorio barcellonese. Per i territori del Gal è un’altra straordinaria opportunità da sfruttare.