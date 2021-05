Basket – Utilizzo degli Under 22, Orlandina Basket seconda nella speciale classifica di A2

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso nota la classifica finale relativa all’utilizzo nella stagione regolare 2020/2021 degli atleti Under 22 (nati negli anni 1998 e seguenti), eleggibili per la Nazionale italiana.

Le DOA prevedono che per poter concorrere al premio fosse necessario l’utilizzo di 3 giocatori Under 22 iscritti in lista elettronica e con un impiego pari ad almeno 30 minuti di media complessiva nell’80% delle partite della fase di qualificazione.

L’Orlandina Basket rientra per il secondo anno di fila, in questa speciale classifica della Serie A2 , chiusa al secondo posto dietro la Pallacanestro Biella.

La logica della premialità, ideata in collaborazione con la FIP e strutturata da LNP, è basata su un contributo federale pari a € 200.000,00 da suddividere per la prime 5 Società di Serie A2; e di € 120.000,00 da suddividere tra le prime 8 di Serie B, intendendo come tali le prime due classificate per ogni girone.

Il club orlandino riceverà dunque 45.000€.

«Rientrare in questa classifica – dichiara il Dirigente Antonio Sapone – per il secondo anno di fila è per noi motivo di grande orgoglio. È indice di una visione e programmazione che partono da lontano e vanno oltre il breve periodo. Crediamo fortemente che oggi, nel nostro sport, sia necessario operare con coraggio e con un occhio al futuro e questo riconoscimento ci dà solo in parte la misura di quanto sia virtuoso il percorso intrapreso, che certamente continueremo a portare avanti.»