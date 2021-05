Ospedale di Sant’Agata di Militello, va avanti l’attività dell’hub vaccinale

Proficua riunione stamani presso l’ospedale di Sant’Agata Militello alla presenza del commissario per l’emergenza Covid dell’Asp 5 di Messina, prof. Alberto Firenze, del direttore sanitario del presidio, dott. Antonino Giallanza, del responsabile Covid del dipartimento dott. Pino Ianni, della deputata regionale on. Bernadette Grasso e dei sindaci di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso e di Torrenova Salvatore Castrovinci.

Nel corso della riunione si è deciso che il punto vaccinale dell’ospedale santagatese, che in questi mesi di campagna vaccinale ha assicurato numeri da record in quanto a dosi inoculate ai cittadini dell’intero comprensorio, continuerà a svolgere regolarmente il programma di somministrazione dei vaccini, garantendo le dosi già prenotate ed un ambulatorio per i soggetti fragili. L’attività sarà quindi svolta in via sinergica e complementare con l’hub vaccinale di Capo d’Orlando.

Tutto ciò in attesa che si dia inizio a breve ai lavori di ristrutturazione del pronto soccorso che sono stati già aggiudicati all’impresa e la cui esecuzione determinerà inevitabilmente, per ragioni logistiche, una contrazione del programma vaccinale.

“Siamo in attesa inoltre che vengano riconsegnate le sale operatorie, a conclusione dei lavori di adeguamento. Ciò determinerà una carenza di medici e infermieri disponibili per la campagna vaccinale perché impegnati nei propri reparti che dovranno riprendere le proprie normali funzioni.” dice Bruno Mancuso