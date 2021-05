Sant’Agata M.llo piange un suo giovane figlio. Il 26enne Salvatore Scianò stroncato da un malore

“Piangiamo la prematura scomparsa del caro Salvatore Scianò, giovane di inestimabili virtù, solare, socievole, affettuoso, pieno di vita. Un destino crudele lo ha strappato alla vita, lasciando una comunità incredula e impietrita. Un dolore immane che ci lascia sgomenti e sconfortati. Siamo vicini ai familiari tutti per l’immenso dolore che li ha colpiti”, questo ha scritto il sindaco Bruno Mancuso sulla sua pagina Facebook, esprimendo il cordoglio dell’intera cittadinanza per la scomparsa di Salvatore Scianò.

Un malore nella notte ha strappato improvvisamente alla vita, a soli 26 anni, un giovane molto conosciuto in paese, amato per i suoi modi di fare. Dopo il diploma all’ITCG “Tomasi di Lampedusa”, nella sua Sant’Agata Militello, Salvatore aveva cercato di coniugare la sua grande passione per il mare con il lavoro.

Poi l’iscrizione all’università e tantissimi amici, con i quali adorava viaggiare e trascorrere il tempo libero. E sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: “Ti ricorderò per sempre come il ragazzo solare, educato e buono che ho avuto la fortuna di conoscere”, scrivono gli amici, “Ti voglio bene Salvuccio, fai buon viaggio”.

Dalla redazione di AMnotizie le condoglianze alla famiglia.