“Klan”, il video del nuovo singolo di Mahmood girato tra le opere della Fiumara d’Arte

Il file audio è stato pubblicato il 14 maggio, ma il video del singolo “Klan”, di Mahmood che anticipa “Ghettolimpo”, il suo nuovo album in uscita l’11 giugno 2021, che naviga in rete da un paio di ore, è stata una graditissima sorpresa per il pubblico messinese e, in particolare, per gli abitanti di Tusa, Villa Margi, frazione di Reitano e Motta d’Affermo che ospitano rispettivamente le opere della Fiumara d’Arte di Antonio Presti, Atelier sul Mare, La Finestra sul Mare e l’Onda e la Piramide-38° parallelo.

Il video, che è stato girato lo scorso 8 maggio, si sviluppa infatti tra le quattro location e ritrae il noto artista, già vincitore del Festival di Sanremo, mentre si rotola nel letto della stanza “la torre di Sigismondo” dall’artista-cineasta Raúl Ruiz, e poi insieme alle varie comparse nelle stanze “io sono il blu” pensata dallo stesso Presti e dal giornalista Ottavio Cappellani e la stanza del Profeta dedicata a Pasolini da Presti. Danza Mahmood con un gruppo di ballerini, sulle note della mucica che seguono il ritmo “urban” che accompagna il testo, che racconta l’amore e il mondo della provincia e delle complicate dinamiche di aggregazione di chi entra e vive in branco.

Il brano, scritto da Mahmood e prodotto da DRD, “Klan” è un primo assaggio di quanto contenuto in “Ghettolimpo”, mentre il video è suna produzione Borotalco.Tv per la regia di Attilio Cusani.