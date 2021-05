Covid-19 – Contagi e tasso di positività in lieve crescita in Sicilia: 603 i casi del giorno

Torna a salire il numero dei casi di Covid-19 del giorno in Sicilia: sono 603 i contagi del giorno, registrati a fronte di 7.893 tamponi molecolari (i casi sono quasi 200 in più rispetto a martedì 18 maggio, quando erano stati processati 7.737 tamponi).

Cresce, dunque, il tasso di positività, che sale dal 5,3% al 7,6%. Tenendo conto anche dei test antigenici (dei quali però la Sicilia non conteggia i positivi) il tasso di positività è del 2,8%.

In calo di ulteriori 54 unità il numero dei positivi ricoverati, che adesso sono 840, di cui 107 in terapia intensiva (1 in meno rispetto al dato precedente, con 6 nuovi ingressi del giorno). Boom di guariti in un solo giorno: sono 1.618 coloro che hanno sconfitto la malattia nelle ultime 24 ore, mentre torna a scendere il numero dei decessi: 10 oggi (ieri erano stati 22).

Il 44% dei contagi dell’intera regione si è registrato nella sola provincia di Catania: ben 268 i casi di Covid nella sola provincia etnea. Poi 70 nella provincia di Palermo, 58 ad Agrigento, 51 a Messina, 48 a Siracusa e Ragusa, 29 a Trapani, 19 a Caltanissetta e 12, infine, ad Enna.

In Italia:

A livello nazionale, sono 5.506 i nuovi positivi al Covid oggi (ieri erano stati 4.452). 149 invece le vittime, in discesa rispetto ai 201 decessi registrati ieri.