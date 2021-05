Campagna vaccinazioni in Sicilia, stop alla somministrazione di Pfizer e Moderna all’Open Day

La Sicilia costretta a stoppare la somministrazione dei vaccini di Pfizer e Moderna nella giornata di campagna vaccinale aperta di domani.

Oltre 52 mila le dosi di vaccini anti-Covid somministrate ieri in tutta la Sicilia, quasi 100 mila negli ultimi due giorni. Una risposta straordinaria di adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione, che però impone di ottimizzare la pianificazione dell’utilizzo delle dosi. Per mettere in sicurezza le seconde somministrazioni dei vaccini Pfizer e Moderna programmate la prossima settimana, l’assessorato regionale della Salute ha disposto da domani la sospensione della modalità Openday per queste due tipologie di vaccini, mentre sarà possibile continuare a vaccinarsi senza prenotazione con AstraZeneca e Johnson&Johnson.