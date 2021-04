Capo d’Orlando – Finalmente martedì 4 maggio al via le vaccinazioni al centro di piazza Bontempo

Martedì 4 maggio verrà finalmente aperto il centro vaccinale di piazza Bontempo ed inizieranno le prime vaccinazioni.

A comunicare di aver ricevuto il via libera da Roma è il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, il quale annuncia anche che nelle prossime ore sarà possibile prenotarsi sul portale ufficiale della Regione Siciliana.

“È stato un iter autorizzativo piuttosto lungo – scrive il primo cittadino –, ma ciò che conta è che Capo d’Orlando potrà dare il suo contributo per raggiungere l’obiettivo dell’immunizzazione e per tornare alla desiderata normalità”.

Il sindaco ha anche comunicato un aggiornamento sul fronte contagi: “A Capo d’Orlando, attualmente, abbiamo 6 persone positive e 33 in quarantena come contatti stretti. Una situazione stabile che ci conforta, ma che non deve farci cullare, anche in considerazione delle realtà di altri comuni vicini a noi, come Longi e Tortorici, a cui rivolgiamo un pensiero solidale e un augurio sentito di superare presto questo brutto momento”.

A Capo d’Orlando da oggi, 30 aprile, scatta la chiusura di Villa Europa fino al 3 maggio: “è un provvedimento adottato a seguito delle disposizioni fornite durante la riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico tenutosi mercoledì con la Prefettura di Messina – sottolinea il sindaco -, che ha chiesto ai Sindaci dei centri più frequentati della Provincia di chiudere i luoghi all’aperto sede di abituale ritrovo per evitare possibili assembramenti. Resto sempre dell’idea che, al di là delle restrizioni e dei controlli – conclude Ingrillì – conta molto di più la capacità di ciascuno di noi di responsabilizzarsi”.