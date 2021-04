Lotta al Covid – L’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto diventerà centro per gli anticorpi monoclonali

L’Ospedale di Barcellona diventerà centro autorizzato per l’uso degli anticorpi monoclonali, l’ultima frontiera nelle terapie per combattere il covid e, secondo le più recenti ricerche scientifiche, anche le varianti che fanno ancora più paura.

Stamane il commissario ad acta per l’emergenza di Messina Alberto Firenze ha inviato la richiesta all’Assessorato regionale alla Salute e poi fatto un sopralluogo al “Cutroni Zodda” per verificare la piena operatività della struttura anche per quanto riguarda vaccinazioni, tamponi, degenze e terapie.

Intanto da domani sarà funzionante un nuovo termociclatore che aiuterà notevolmente la fase finale del processo dei tamponi molecolari con un aumento nella velocità degli esiti del 30%: Barcellona infatti, assieme al Policlinico, elabora i tamponi per tutta la provincia con una media di 500 al giorno e, nei periodi più gravosi, fino a 800 quotidiani. Una mole di lavoro enorme che ora sarà ulteriormente migliorata grazie all’arrivo della nuova macchina che si aggiunge a quelle già presenti nella laboratorio di Biologia molecolare diretto da Antonello Calabrò.