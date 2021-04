Basket – La Cestistica Torrenovese aggiunge il play Filippo Guerra, in uscita dal Green

Il Green Basket Palermo comunica di aver ceduto il playmaker Filippo Guerra, classe 1997, alla Cestistica Torrenovese. Il play si unirà alla formazione messinese già dal suo rientro, insieme alla squadra, dalla trasferta di Piadena e proseguirà gli allenamenti con i gialloblù agli ordini di coach Bartocci, impegnata nel finale di stagione a caccia della salvezza attraverso i playout.

10,8 punti, 3,4 rimbalzi e 2,9 assist per il giovane esterno in uscita da Palermo, in quasi 25 minuti di media a partita.

Il presidente della società palermitana, Fabrizio Mantia. spiega così la cessione dell’atleta: “Gli ottimi rapporti con i dirigenti di Torrenova ci hanno spinto ad assecondare la loro richiesta; faremo il tifo per loro, certi che Filippo Guerra saprà dare un apporto importante alla loro causa. Faccio personalmente un grande in bocca al lupo al presidente e tutte le componenti di Torrenova per il proseguo della stagione”.