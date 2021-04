Covid-19 – 1.288 nuovi casi oggi in Sicilia. L’isola di nuovo terza tra le regioni italiane

1.288 i nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.924 tamponi molecolari processati. La Sicilia torna sul podio, tra le regioni italiane, per numero di nuovi casi, dietro solo a Lombardia e Campania, con numeri in aumento rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano stati 1.148 su 9.606 tamponi.

Il tasso di positività torna a salire, passando dall’11,9% di ieri al 13%. Conteggiando anche i test rapidi, il tasso di positività scende al 4,4%, ma ricordiamo che la Sicilia non conteggia i test rapidi positivi.

In netto calo il numero dei morti nelle ultime 24 ore, che passano dai 36 di ieri a 10. I guariti del giorno sono invece 989.

21 in più, invece, i positivi al Covid-19 ricoverati in ospedale: oggi sono 1.456, di cui 182 in terapia intensiva (2 in più di ieri, con 10 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda i numeri delle province, a Catania si registrano il 40% dei casi del giorno, ben 517. La provincia di Palermo, che resta in zona rossa fino a domani, conta 298 nuovi positivi. In tripla cifra anche Caltanissetta, con 110 nuovi casi, mentre se ne contano 98 a Messina e Siracusa, Agrigento 90, Trapani 43, Enna 27 ed infine Ragusa 7.

In Italia:

Nel resto della nazione i nuovi casi del giorno sono 13.844, quasi 1.800 più di ieri. Ancora boom di guariti nelle ultime 24 ore: sono 20.552. Stabile, invece, il numero delle vittime del giorno nella nostra nazione, oggi sono 364.