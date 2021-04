Covid – Sicilia seconda per numero di nuovi casi in Italia: 1.123. 10 le vittime, aumentano i ricoveri

Tornano sopra quota mille i nuovi contagiati in Sicilia. L’isola è seconda tra le regioni italiane per numero di nuovi casi, dietro soltanto alla Campania (1.334)

Sono 1.123 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, a fronte di 7.405 tamponi molecolari processati. Circa 300 contagi in più rispetto al giorno precedente, con mille tamponi conteggiati in mano.

I dati fanno aumentare di 4 punti percentuale il tasso di positività, che passa dal 10,7% di ieri all’15,1% di oggi. Tenendo conto anche dei test rapidi (circa 7.000), da cui però nel bollettino non emerge nessun positivo, l’incidenza scende all’8%.

Stabili le vittime del Covid-19 nell’isola, che oggi sono 10 (così come ieri). I guariti invece sono 549.

Aumenta di 39 unità il numero dei positivi ricoverati in ospedale: adesso sono 1.438 (ieri 1.399) i contagiati che necessitano di cure ospedaliere, di cui 176 in terapia intensiva (11 in meno di ieri).

Per quanto riguarda i numeri delle province, Palermo fa registrare oggi 508 contagi, nonostante sia in zona rossa dall’8 aprile. Poi Catania 221, Caltanissetta 96, Messina 87, Siracusa 79, Ragusa 68, Trapani 26, Enna 24, Agrigento 14.

In Italia:

In calo invece, come ogni lunedì, il numero di contagi nel resto d’Italia: sono 8.864 i nuovi casi. In aumento, invece, le vittime del giorno nella nostra nazione, che sono 316.