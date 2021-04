Proseguono le verifiche sulla Messina-Palermo. Falcone: “Controlli volti a garantire la sicurezza”

Dopo lo scossone dato dalla relazione dell’ispettore Migliorino del Ministero dei Trasporti, che aveva evidenziato diverse criticità riguardanti in particolare le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina Palermo, proseguono senza sosta le verifiche del Cas sul comportamento strutturale di gallerie, ponti e viadotti della rete siciliana.

Per le giornate di oggi e domani sono state predisposte le prove di carico sul viadotto Mazzarà dell’autostrada A20, per cui in quel tratto si procede a doppio senso di circolazione fino alle 17 di domani.