Da ieri è operativo il centro hub di Patti, localizzato negli ampi locali della Concattedrale. Mancano ancora gli arredi, che arriveranno a breve ma la sede si presta bene allo scopo, perché i locali sono funzionali sia per chi è in attesa del vaccino, sia per chi dovrà sottoporsi alla vaccinazione.

Ieri pomeriggio, dopo che già al mattino erano iniziate le vaccinazioni, è intervenuto Alberto Firenze, commissario straordinario emergenza Covid Messina.