Salgono a 267 gli attuali positivi a Barcellona Pozzo di Gotto, 7 i ricoverati

Dati ancora in crescita a Barcellona Pozzo di Gotto, Zona rossa fino al prossimo 22 aprile. Il numero complessivo dei cittadini positivi al Covid-19 sale a 267. Il dato tiene conto anche di 11 guarigioni.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, una persona stanotte ha dovuto fare ricorso alle cure del Covid Hospital “Cutroni Zodda” e pertanto adesso i ricoverati di Barcellona sono 7.

“Anche oggi – dichiara il sindaco Pinuccio Calabrò – proseguiranno i controlli coordinati per il rispetto delle regole anti contagio. Esorto tutti, con il cuore in mano, al rispetto delle regole per fermare questo nemico invisibile.”