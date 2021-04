Sette nuove zone rosse in Sicilia: sono 35 in tutto i comuni off limits nell’isola

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito, con più ordinanze, sette nuove “zone rosse” in Sicilia. Si tratta di: Mojo Alcantara, in provincia di Messina; Pietraperzia, nell’Ennese; Buscemi, Rosolini e Solarino, in provincia di Siracusa; Montallegro, nell’Agrigentino; Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Le restrizioni resteranno valide fino al 14 aprile compreso.

I provvedimenti, richiesti dai sindaci, si sono resi necessari a causa del repentino aumento di positivi al Covid, così come certificato dalle Asp.

Al momento sono, quindi, 35 le zone rosse sul territorio regionale