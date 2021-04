Covid – 1014 i nuovi positivi in Sicilia, in calo il tasso di positività. 14 le vittime

I nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati 1.014 a fronte di 8.209 tamponi molecolari processati, secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. In calo di circa 200 unità i nuovi casi rispetto a ieri, quando erano stati 1.222.

Il tasso di positività scende dal 14% al 12,3. I test rapidi processati sono circa 12.000, ma ancora nessun nuovo positivo è emerso da questi test. Conteggiando anche questi ultimi il tasso di incidenza scende al 5%.

I deceduti del giorno sono 14, mentre cresce anche la pressione ospedaliera: le persone ricoverate sono 1.054 (ieri 1.048), delle quali 152 in terapia intensiva (ieri 150). Le persone guarite sono solvano 86 e dunque il numero degli attuali positivi sale a 21.925.

Per quanto riguarda i dati relativi alle province, Palermo ancora in testa con 360, segue Catania con 223. 131 ad Agrigento, mentre a Messina sono 124. Poi a Siracusa 3, a Trapani 19, a Ragusa 56, a Caltanissetta 76, ad Enna 22.

In Italia:

In Italia sono 21.261 i positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 376 le vittime in un giorno (ieri 481).