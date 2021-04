Covid-19 – 1.282 nuovi casi, in Sicilia, nel bollettino del primo aprile, 19 i deceduti

Dopo il caos dei giorni scorsi, che ha visto i dati sull’andamento dell’epidemia in Sicilia al centro di un’inchiesta della procura di Trapani, oggi il ministero della Salute ha stato diffuso il bollettino del primo aprile contenente anche i dati siciliani. I nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati 1.282.

I 1.282 nuovi positivi sono stati rilevati a fronte di 10.305 tamponi molecolari eseguiti. Sono risultati positivi, dunque, il 12,4% dei tamponi molecolari processati.

I deceduti del giorno sono 19, mentre cresce anche la pressione ospedaliera: le persone ricoverate sono 1.039 (ieri 1.031), delle quali 143 in terapia intensiva (ieri 140). Le persone guarite sono state 82 e dunque il numero degli attuali positivi è di 19.870.

Per quanto riguarda i dati relativi alle province, i numeri dei nuovi casi sono stati bilanciati con quelli, errati, relativi alla giornata di ieri:

Il numero in rosso indica il totale dei casi registrati in provincia dall’inizio della pandemia. Tra parentesi l’incremento rispetto al giorno precedente.

In Italia:

In Italia sono 23.649 i positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.904. Sono invece 501 le vittime in un giorno (ieri 467).

Sono 356.085 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 351.221. Il tasso di positività è del 6,6%, in calo dello 0,2% rispetto a ieri, quando era al 6,8%.