Covid – 2904 i casi nelle ultime 48 ore in Sicilia. Tasso di positività al 19,8%

Dopo lo stop comunicato ieri, a seguito dello scandalo sanità, la Sicilia torna a comunicare i dati dei contagiati da Covid19. Nelle ultime 24 ore sono stati conteggiato ben 2904 nuovi casi, una media di circa 1.5000 al giorno, con 14.623 tamponi molecolari processati.

Il tasso di positività schizza al 19,8%. Nessun test antigenico è stato riportato nel bollettino.

Aumenta, di 23 unità, il numero dei ricoverati in ospedale, sono 1.031 adesso le persone positive al Covid che necessitano di cure ospedaliere, di cui 140 in terapia intensiva (7 in più di due giorni fa, con 20 nuovi ingressi). Un trend, purtroppo, in crescita.

Oggi si contano altre 21 vittime, che portano il totale dei deceduti da inizio pandemia a 4.628. I guariti, invece, sono appena 380. Gli attuali positivi sono dunque 19.920 nell’isola.

La distribuzione dei nuovi casi nelle province vede ancora in testa il capoluogo di regione: nella provincia di Palermo si contano ben 1133 nuovi casi nelle ultime 48 ore. Segue Catania con 645, Messina con 288 e Caltanissetta con 211. In tripla cifra anche Trapani con 165, Siracusa 153 e Agrigento con 147. 98 infine a Enna e 64 a Ragusa.

In Italia:

Il numero dei nuovi contagi nell’intera nazione è 23.905. I guariti nelle ultime 24 ore sono 23.744, mentre il numero delle vittime si innalza nuovamente: sono 467 i deceduti a causa della pandemia nella nostra nazione.