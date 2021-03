Uno studente del liceo Sciascia-Fermi è risultato positivo al test rapido per il coronavirus.

Lo ha confermato questa mattina il sindaco Bruno Mancuso ai microfoni di AMNotizie, nell’intervista sulla situazione epidemiologica del comune tirrenico.

Gli studenti che frequentano la stessa classe del ragazzo sono stati messi in quarantena per 14 giorni, in attesa dell’esito del tampone molecolare sul giovane.