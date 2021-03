Torrenova, proposto un centro vaccinale all’antico Filatoio

A Torrenova, comune covid-free ormai da diverse settimane, si pensa ad immunizzare la popolazione attraverso la campagna vaccinale. Nel comprensorio, sono diverse le iniziative che hanno visto pubblico e privato fare fronte comune, in questa direzione.

Mentre giorno 3 Aprile, secondo le modalità che a inizio settimana saranno rese note, in collaborazione con la Parrocchia e il sacerdote Don Salvatore Maurizio Provenzale, sarà organizzata una giornata di vaccinazione nei locali di Piazza Autonomia, il Comune ha dato disponibilità ad offrire spazi per la realizzazione di ulteriori siti vaccinali in vista del prossimo incremento delle attività di inoculazione, grazie al contributo dei Medici di Famiglia che si sono resi disponibili non appena arriveranno le dosi.

L’ amministrazione comunale, guidata da Salvatore Castrovinci, ha raccolto con grande entusiasmo la disponibilità offerta dall’orlandino Giuseppe Conforto ad inserire tra gli immobili da utilizzare, l’antico Filatoio, immobile ristrutturato qualche anno fa. La struttura, previo parere dell’Asp, potrebbe prestarsi ottimamente allo scopo. Il proprietario ha anche dato disponibilità ad eseguire, ove richiesto dai sanitari, eventuali opere di adeguamento necessarie.

“Come abbiamo più volte ripetuto nel corso dell’emergenza sanitaria e in occasione dei numerosissimi gesti di generosità da parte di imprese e privati “la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai” – dichiara l’Assessore alla salute Sgrò.

“Ringraziamo di cuore il dott. Conforto per la disponibilità manifestata, sperando che presto – aggiunge il Sindaco – si possa avviare la capillare campagna vaccinale annunciata dal Commissario Figliuolo anche grazie all’imminente consegna delle notevoli dosi di vaccini alla Regione Sicilia”.