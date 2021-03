Covid – In Sicilia aumentano i nuovi casi: sono 859. Rimangono stabili i ricoverati, 15 le vittime

Sono 859 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, a fronte di 9.783 tamponi molecolari processati. Dati in crescita rispetto a ieri, con il tasso di positività che sale dall’8% all’8,7%.

Includendo i test antigenici il tasso scende al 3,6%, anche se la Sicilia continua nella sua scelta a non conteggiare i test rapidi positivi.

Rimangono però stabili i ricoverati: sono 847 le persone positive al Covid che necessitano di cure ospedaliere, di cui 121 in terapia intensiva (4 in più di ieri, con 6 ingressi del giorno).

Oggi si contano altre 15 vittime, mentre i guariti del giorno sono 521. Arrivano a 15.784 gli attuali positivi nell’Isola.

Per quanto riguarda la distribuzione nelle province è ancora Palermo a detenere la maglia nera per numero di nuovi casi, con ben 370. Segue Catania con 90 e poi Messina con 81, con la provincia peloritana in risalita rispetto agli ultimi dati. Poi Caltanissetta con 75, 61 ad Agrigento e 58 a Siracusa. Ragusa segna 55 nuovi casi, 37 a Trapani e 32 a Enna.



In Italia:

Ancora in crescita il numero dei contagi nell’intera nazione, sono 25.734 (ieri erano stati oltre 24 mila). In lieve calo rispetto a ieri le vittime del giorno, ma il numero rimane alto e preoccupante: sono 386 i deceduti odierni in Italia a causa della pandemia. I guariti invece sono 16.292.