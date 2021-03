Parco dei Nebrodi: il Comitato Esecutivo approva il bilancio per il periodo 2021-2023. Adesso gli atti in  Consiglio

Approvata dal Comitato Esecutivo del Parco dei Nebrodi la proposta relativa al bilancio di previsione per il 2021-2023.

Il Comitato, presieduto dal presidente Domenico Barbuzza, in collegamento on line con l’Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Messina Giovanni Cavallaro e alla continua presenza del Direttore del Parco Ignazio Digangi e delle funzionarie Lucia Ruggieri per gli Affari generali e Rosetta Cavallaro per l’area contabile, ha così esitato gli atti relativi alla gestione finanziaria, da trasferire definitivamente al Consiglio.

“Si tratta di un adempimento – commenta Domenico Barbuzza – cui tengo in modo particolare e su cui ho cercato il più possibile di anticipare l’adozione, proprio per permettere quella “previsione” e quella programmazione doverosa per tutti gli Ente pubblici che però, purtroppo, si trovano sempre a far fronte a criticità e riduzioni di trasferimenti importanti.

Per questi motivi, l’attività dell’Ente Parco è improntata alla massima collaborazione ai partenariati istituzionali, per supplire alle croniche carenze di bilancio e attivare così tutte le fonti di finanziamento esterno.”

Il Consiglio del Parco si riunirà entro il mese di marzo.