Barcellona – Rogo in una villetta a Fondaconuovo, evacuata la zona

Oggi intorno alle 16 i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono stati impegnati per il rogo di una villetta nella zona di Fondaconuovo in contrada Torre Lunga di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’incendio ha interessato tutto il piano superiore e in supporto alla squadra sono partite in rincalzo dalla centrale di Messina l’autobotte e l’autoscala. Non si sono registrati feriti ne ulteriori danni. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto carabinieri della vicina stazione locale. Precauzionalmente la famiglia che abitava nel piano sottostante è stata fatta evacuare.