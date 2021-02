Serie D calcio: domenica 28 febbraio tutti in campo

Tutta la serie D sarà in campo il 28 febbraio. Non ci sarà alcun anticipo, con un solo posticipo. Gli appassionati vivranno una domenica con tutte le partite della 20° giornata, in programma alle 14.30.

Per il girone I, che interessa le tre squadre messinesi Acr Messina, Fc Messine e Città di Sant’Agata, Sportitalia trasmetterà in diretta il match tra Rende-Gelbison dallo stadio “Marzo Lorenzon”. La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia. La telecronaca è affidata ad Orazio Accomando supportato dal commento tecnico di Raul Bertarelli con interventi da bordocampo.

Una diretta televisiva con tanti contributi, collegamenti con lo studio di Milano, gli approfondimenti pre-gara a partire dalle 14.05, durante l’intervallo e alla fine del match con le interviste a caldo dei protagonisti, le curiosità, gli aggiornamenti in tempo reale dagli altri campi e tutti i risultati con le classifiche definitive pochi istanti dopo il fischio finale. Per chi si fosse perso l’appuntamento o volesse rivedersi la partita è disponibile on demand sul sito Sportitalia oppure scaricando l’app gratuita.

Ora le designazioni arbitrali delle partite del girone I: Acr Messina – Rotonda (Stefano Peletti di Crema), S. Agata – Acireale (Gioele Iacobellis di Pisa), Dattilo – Paternò (Francesco Zago di Conegliano), Licata – Calcio Biancavilla (Alessio Marra di Mantova), Marina Di Ragusa – Cittanovese (Antonio Di Reda di Molfetta), Santa Maria Cilento – Castrovillari (Nicolo’ Dorillo di Torino), San Luca – Roccella (Vito Guerra di Venosa), Rende – Gelbison (Luca Pileggi di Bergamo)[Sportitalia], Troina – Fc Messina (Riccardo Fichera di Milano).