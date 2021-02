Patti – Un altro tormentone in vista della campagna elettorale

Dissesto e piano di riequilibrio, bilancio si, bilancio no. Un tormentone che non cessa di placarsi tra le voci contro a Patti. Da un lato l’amministrazione che ribadisce, come, per una questione di tempi, si siano persi importanti finanziamenti per le scuole e altre strutture del paese, dall’altro il consiglio comunale, tra i banchi dell’opposizione che non si convince dei dati a disposizione e rinvia. A prescindere dal momento, anche il bilancio e le sue implicazioni saranno al centro della campagna elettorale. Seppure ancora non si conosce la data delle elezioni, mentre già alcuni hanno comunicato ufficialmente di candidarsi a sindaco, i motori sono in piena attività e sul tavolo di Palazzo dell’Aquila, tra i punti ancora da decidere c’è proprio la manovra finanziaria e tutto quello che si porta appresso.