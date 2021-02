I sanitari ne annunciano la morte ai parenti, 73enne positiva al covid-19 si “risveglia”

Un caso di morte apparente, per una 73enne affetta da covid-19. E’ accaduto all’ospedale Trigona di Noto, nel Siracusano, dove la donna, che aveva contratto il virus, era stata ricoverata a causa di condizioni cliniche complicate per di pregresse malattie. La 73enne, affidata ella cure dei medici del nosocomio, sarebbe svenuta.

Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari che hanno riscontrato l’assenza del battito del polso e del respiro ed anche l’elettrocardiogramma risultava assolutamente piatto. Il medico ha, quindi, avvisato i familiari della 73enne, annunciando il decesso della congiunta.

Seguendo la procedura ospedaliera prevista in caso di morte, la 73enne è rimasta in osservazione per due ore al termine delle quali, il protocollo precede di ripetere l’elettrocardiogramma per 20 minuti. Quando i sanitari, tornando nella stanza, hanno notato che la donna aveva ripreso colorito, il corpo era caldo e tutti i valori erano nella norma.