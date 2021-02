Capo d’Orlando piange la scomparsa di Benito Valenti, una delle figure più importanti per il progresso della cittadina tirrenica nel secolo scorso. Aveva 93 anni.

Presidente della Pro Loco di Capo d’Orlando negli anni ’50, Benito Valenti è stato colui che per primo ha portato il basket a Capo d’Orlando.

Funzionario all’Assessorato Regionale per il Turismo, è stato Consigliere Comunale per la Democrazia Cristiana negli anni ’60 e ’80. Fondamentale il suo contributo per lo sviluppo turistico, culturale e sportivo di Capo d’Orlando. Svariate le manifestazioni internazionali organizzate, dal pattinaggio artistico alla pallavolo, passando per il ballo e il teatro.

Da parte della Redazione e della Proprietà di AMnotizie.it le più sentite condoglianze alla famiglia Valenti.