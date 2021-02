Coronavirus – Report settimanale 1-7 febbraio, nuovi casi in calo in Sicilia. Diminuiscono anche i ricoverati

Sono circa 5.000 i nuovi casi registrati in Sicilia nella settimana appena trascorsa. Continua dunque il calo per quanto riguarda i nuovi positivi, che la scorsa settimana erano stati più di 7.000.

Il trend in decrescita nell’isola prosegue. Nella settimana che va dal 1 al 7 febbraio il numero degli attuali positivi è diminuito di 3.000 unità, passando da poco più di 42.000 a 39.000. E’ la seconda settimana di fila che gli attuali positivi registrano un calo, dopo le impennate delle settimane precedenti.

Diminuisce anche il numero dei ricoverati. Sono 1376 le persone in ospedale, in calo di 153 unità rispetto a 7 giorni fa. 178 le persone in terapia intensiva, anche qui ben 26 in meno.

Fortunatamente in quest’ultimo caso si rimane sotto il livello massimo di allerta, ma appare evidente come il continuo ricambio delle terapie intensive sia dovuto anche al numero di deceduti, che in settimana è stato elevato: ben 174 coloro che purtroppo non sono riusciti a sconfiggere il virus, anche se in calo rispetto ai 256 dei sette giorni precedenti.

Conforta il numero dei guariti, che sono in tutto oltre 7.000, un dato davvero alto e che fa ben sperare per le settimane a venire.