Coronavirus – Tortorici, scendono a 58 gli attuali positivi

Sono risultati tutti negativi i 135 tamponi processati nella giornata di ieri a Tortorici nell’ambito dello screening riservato alla popolazione scolastica ed al personale dell’Istituto Comprensivo cittadino.

Il quadro complessivo vede oggi 58 attuali positivi, 16 persone risultare positive al test rapido e in attesa di verifica attraverso tampone molecolare e 140 persone in isolamento/quarantena.

15 le persone uscite dall’isolamento/quarantena tra cu 9 contatti stretti di soggetti positivi per i quali il tampone molecolare ha accertato che non hanno contratto il virus. Si registra un guarito mentre 5, nonostante siano ancora positivi al tampone molecolare, sono stati dimessi come “positivi asintomatici a lungo termine”.