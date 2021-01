Sant’Agata M.llo – Al via l’installazione di nuovi giochi per bambini a Villa Bianco

Sono iniziati proprio in questi giorni gli interventi di installazione dei nuovi giochi per bambini nella villa Bianco di Sant’Agata Militello. La prima ad essere montata è stata una struttura inclusiva dotata di vari percorsi ed attività per stimolare attraverso il gioco abilità e capacità motorie, sensoriali e cognitive dei più piccoli.

Contestualmente si sta procedendo con la rimozione di giochi ed attrezzature più vecchi, ormai danneggiati dall’usura del tempo, alcuni dei quali, quelli in condizioni migliori saranno comunque oggetto di recupero, e per la sistemazione delle basi su cui, a partire dalla prossime settimane, saranno installati gli altri giochi.



In tutto alla villa Bianco, oltre a quella già montata, saranno installate altre quattro attrezzature ludiche, in particolare un castello, due altalene, di cui una dotata di seggiolino per i bimbi più piccoli, ed un bilico, corredatidalla relativa pavimentazione anti trauma.

“Siamo particolarmente felici di poter dare finalmente dei nuovi giochi ai nostri bambini, regalando loro possibilità di svago in tutta sicurezza all’aria aperta – sottolinea l’assessore Ilaria Pulejo –. L’installazione delle nuove attrezzature, il cui acquisto si è reso possibile grazie agli emendamenti al bilancio approvati a dicembre per l’utilizzo di 20 mila euro di fondi statali e regionali per l’emergenza Covid, rappresenta un primo passo nell’ottica del restyling complessivo della villa Bianco, com’è noto già oggetto di un finanziamento per la completa riqualificazione”.