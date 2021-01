L’Orlandina Basket sfida Mantova. La gara in diretta su AM domenica 24 a partire dalle 11.55

L’Orlandina Basket tornerà in campo domani a mezzogiorno per la sfida interna contro Mantova.

Dopo cinque vittorie di fila, i biancoazzurri lunedì sono caduti ad Orzinuovi e adesso cercano il pronto riscatto al PalaFantozzi contro la formazione che occupa il decimo posto in classifica a 8 punti.

In Lombardia lo scorso 10 dicembre i paladini hanno raccolto la prima debacle in trasferta, col punteggio di 81-70.

L’appuntamento, come per ogni sfida interna dell’Orlandina, è su Antenna del Mediterraneo, in diretta domani a partire dalle ore 11.55.