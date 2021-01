Covid-19 – Prosegue il calo dei contagi in Sicilia: 1.230 oggi. Incidenza al 12,6%

Dopo i 1.641 contagi di martedì, per il secondo giorno di fila i casi in un giorno sono in discesa in Sicilia, che oggi si piazza al quinto posto tra le regioni italiane per numero di nuovi casi in un giorno: davanti ci sono Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia.

1.230 i casi di Covid-19 registrati oggi, tutti con tampone molecolare, quando ne sono stati effettuati 9.730. Dati che fanno abbassare anche l’incidenza, che oggi si assesta al 12,6% (ieri erano stati 1.486 i nuovi casi su 10.223 tamponi, con il tasso di positività al 14,5%).

La Sicilia rimarrà in zona rossa per altri dieci giorni, ma intanto oggi, 21 gennaio, sono 28 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 3.129. 1.011 invece i guariti del giorno.

Cresce di 191 unità il numero degli attuali positivi: sono 46.898 oggi, di cui 1.657 sono ricoverati in ospedale (17 in meno di ieri), di cui 221 in terapia intensiva (6 in più di ieri, ma con ben 23 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda la suddivisione nelle province dell’isola, 459 casi si registrano nel palermitano e 248 nella provincia di Catania. Poi in tripla cifra Messina con 127 nuovi contagiati, Trapani con 112 e Caltanissetta con 104. Infine 68 casi a Siracusa, 41 ad Agrigento, 36 a Ragusa e 35 ad Enna.

In Italia

In aumento, invece, i contagi nel resto d’Italia: in un giorno si sono registrati 14.078 casi (ieri erano stati 13.571), su un totale di 267.567 tamponi (tenendo conto anche dei test rapidi), di cui 162.453 molecolari.

Dei 14.078 casi totali in Italia, 943 sono stati registrati con test rapido. Tenendo conto solo dei tamponi molecolari, l’incidenza resta all’8%. Altre 521 invece, purtroppo, le vittime nella giornata di oggi nella nostra nazione.