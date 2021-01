Coronavirus – Musumeci dichiara San Fratello “zona rossa” tra il 7 ed il 21 gennaio

Era stato il sindaco, Salvatore Sidoti Pinto, a chiedere ufficialmente al Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, di istituire la “zona rossa” nel Comune di San Fratello.

Nella serata di ieri è arrivata, puntuale, l’ordinanza contingibile ed urgente con cui il comune nebroideo viene off limits per i giorni che vanno dal 7 al 21 gennaio, per contenere l’emergenza epidemiologica in corso.(Cliccando qui è possibile leggere l’intera ordinanza).

Nell’ultimo aggiornamento di ieri, erano 76 i soggetti la cui positività al Covid-19 era già stata accertata con tampone molecolare. Un numero troppo alto, per un piccolo centro di poco più di tremila anime.

E proprio ieri sera, sulla pagina Facebook del comune di San Fratello, il sindaco Sidoti Pinto aveva scritto: “Pensavamo di superare questo momento critico da soli, ma non ci siamo riusciti. Si continuano a fare assembramenti, pranzi e cene conviviali con troppe persone, specie in campagna. Si fa poco per evitare di incontrare il nemico in agguato, questo maledetto virus che ha messo in ginocchio il mondo intero”.

Stamattina, nel dare la notizia dell’istituzione della zona rossa a partire dalla giornata di domani, il sindaco scrive, rassicurando i suoi concittadini: “è una situazione delicata in cui, state tranquilli, non sarete soli. L’amministrazione comunale sarà al vostro fianco per qualsiasi necessità. Non prendiamo questa ordinanza come un castigo, come qualcosa di brutto, servirà a liberare il nostro paese da questo nemico”.