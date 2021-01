Novara di Sicilia, messa in sicurezza di Rocca Roccazza e della strada provinciale 96

Sarà l’impresa “Grillo Infrastrutture srl” di Rometta ad effettuare i lavori per mettere in sicurezza il costone roccioso località Rocca Roccazza, a monte dell’abitato di via Ravenna, nella frazione San Basilio di Novara di Sicilia.

Le criticità in questa parte del territorio si erano evidenziate già il 22 e 24 gennaio 2017, si sono amplificate con le forti perturbazioni del 29 e 30 novembre 2020 e si sono ulteriormente aggravate pochi giorni dopo, a seguito del maltempo del 5 e 6 dicembre. Le rocce di questo costone sono a strapiombo sulla strada provinciale 96 di San Basilio – su cui un mese fa è già precipitato di tutto e poi su un gruppo di abitazioni.

Il sindaco Gino Bertolami aveva riferito alla Protezione Civile regionale quanto fosse pericoloso quel costone ed il dirigente generale Salvatore Cocina ha disposto un intervento per 150 mila euro. E’ stato l’architetto Francesco Benedetti, funzionario della Protezione Civile regionale, a seguito dei danni del 5 e 6 dicembre, a redigere un verbale di somma urgenza per Rocca Roccazza.

Nello stesso tempo la Città Metropolitana di Messina ha affidato alla “Trivel Sicilia di Castelli Domenico” di Mazara del Vallo l’esecuzione delle indagini geognostiche propedeutiche ai lavori urgenti per la messa in sicurezza del piano viabile lungo la strada provinciale 96. Anche questa via di collegamento è stata interessata da frane e per favorire il transito dei vigili del fuoco, il sindaco Bertolami ha fatto intervenire ditte private con mezzi pesanti. Analoghe indagini saranno effettuate per la messa in sicurezza della strada provinciale 115 di Tripi, anch’essa interessata da frane e cedimenti verificatisi il 5 e 6 dicembre. I lavori sono stati affidati alla “Sigeo Drilling srl” di Linguaglossa.