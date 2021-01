Coronavirus – Oggi in Sicilia 1.047 nuovi contagi su 6.319 tamponi. 189 nel messinese

Sono in tutto 1.047 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute, con 6.319 tamponi processati. Torna a salire dunque l’incidenza, passando dal 14,4% al 16,5% (ieri erano stati 734 i nuovi contagi su 5.093 tamponi).

Ancora tante purtroppo le vittime: 26 oggi, con il totale che sale a 2.494 dall’inizio della pandemia.

Gli attuali positivi nell’isola sono 35.591 (641 in più rispetto a ieri), 34.270 dei quali in isolamento domiciliare). Cresce ancora invece il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: 1276 i ricoverati (45 in più rispetto a ieri), con 184 persone in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, ma con 11 nuovi ingressi). 380 le persone guarite nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la situazione nelle province, a registrare più casi sono Catania e Palermo, rispettivamente con 310 e 297 nuovi casi. In tripla cifra anche la provincia di Messina con 189. Poi 87 a Caltanissetta, 55 ad Agrigento, 53 a Ragusa, 46 a Trapani, 16 a Siracusa e 3 infine ad Enna.

In Italia:

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute i contagi sono 14.245 e i morti 347. Sono stati eseguiti 102.974 tamponi con il tasso di positività al 13,8%.

Aumentano terapie intensive (+14) e ricoveri nei reparti ordinari (+127). L’Italia è ancora in zona rossa fino all’Epifania (a parte la pausa “arancione” di domani).