Coronavirus – A San Fratello 43 gli attuali positivi al molecolare, 15 invece a Sant’Agata Militello

Sono 43 complessivamente i soggetti positivi al tampone molecolare nel comune di San Fratello. Nella giornata di ieri si sono aggiunti altri 4 nuovi casi.

Ieri sera inoltre, a titolo precauzionale, si è disposto un ricovero ospedaliero per una signora, risultata positiva nei giorni scorsi.

Tra qualche giorno si cominceranno ad eseguire i tamponi di controllo, nelle persone risultate positive, perché trascorsi i 10 giorni dal tampone molecolare. Chi risulterà negativo si potrà dire guarito dal Covid-19.

Nei prossimi giorni verranno eseguiti altri screening sulla popolazione, dichiara il sindaco Sidoti Pinto.

A Sant’Agata Militello invece sono in tutto 23 le persone positive, di cui 15 al molecolare. Due i soggetti che hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero.

Nel comune del sindaco Bruno Mancuso inoltre ci sono 43 persone in isolamento fiduciario per stretto contatto con positivi o perché provenienti dall’estero, tra cui 25 studenti di una classe di scuola media che sono in attesa di tampone.