Coronavirus – San Fratello, sale a 39 il numero dei positivi accertati con test molecolare

Sono 14 gli esiti positivi al coronavirus tra i tamponi molecolari prelevati il 24 dicembre scorso sui cittadini sanfratellani risultati positivi al test rapido. Questi si aggiungono ai 25 precedentemente accertati, facendo quindi salire il numero degli attuali positivi a 39. Tutte le persone risultare positive si trovavano già già in isolamento volontario.

“Come vedete la situazione è delicata, si è disposto per questi Signori l’isolamento obbligatorio per loro e per i contatti stretti, cioè parenti ed amici con i quali hanno avuto contatti negli ultimi cinque/sei giorni.” commenta il primo cittadino Salvatore Sidoti Pinto.

“Tra qualche giorno si cominceranno ad eseguire i tamponi di controllo, nelle persone risultate positive, perché trascorsi i 10 giorni dal tampone molecolare, si va alla ricerca dei casi che si sono negativizzati per potere quindi disporre la liberatoria” continua il sindaco.

“Come vedete l’unica possibilità per individuare, isolare e trattare gli eventuali asintomatici è quella di sottoporsi al tampone, tracciare l’evoluzione dell’epidemia, fare l’isolamento e presto sperare di venir fuori da questa brutta vicenda. Ad oggi non registriamo tra i nostri compaesani casi particolarmente impegnativi, anche la signora ricoverata sta bene e presto saremo lieti averla tra di Noi. Atteniamoci scrupolosamente a quanto richiesto” aggiunge da ultimo Sidoti Pinto “non è tempo ne di polemiche ne di recriminazioni. Non è facile gestire questo tremendo virus, tutti insieme sono certo lo sconfiggeremo.”