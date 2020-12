Coronavirus – Brolo: negativi al test rapido tutti i bambini sottoposti a screening

Sospiro di sollievo per tante famiglie di Brolo dopo il drive in effettuato oggi in Piazza Annunziatella, a seguito della positività al tampone rapido di una accompagnatrice del pulmino scolastico: tutti e 28 i bambini, oltre all’autista dell’autobus e un’altra accompagnatrice, sono risultati negativi al test rapido.

Il Sindaco Giuseppe Laccoto ringrazia per la pazienza e la collaborazione le famiglie interessate e per la preziosa disponibilità l’Usca di Brolo e il dipartimento prevenzione dell’Asp di Patti.