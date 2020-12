Natale, confermata la stretta del Governo. Italia zona rossa nei festivi e prefestivi dal 24 al 6 gennaio

Dopo essersi fatto attende per oltre un’ora, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato ai cittadini italiani le misure del Governo per contrastare l’emergenza Covid-19 durante le feste natalizie. Questa volta non è un DPMC, ma un Decreto Legge.

Confermate le indiscrezioni delle scorse ore: il Premier ha dichiarato che tutta Italia sarà zona rossa dal 24 al 27 dicembre, arancione dal 28 al 30 e nuovamente rossa dal 31 al 6 gennaio.

Dunque un lockdown a singhiozzo: non si potrà uscire, se non per necessità, lavoro o salute durante i giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio.

Il Premier ha però specificato che, in questi giorni, sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando regole precise: non si possono spostare più di due persone, tranne che non siano accompagnati da figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti.

Lo spostamento verso le abitazioni private, che deve essere per forza ubicata nella stessa regione, è però consentito una volta sola al giorno, fra le ore 5 e le ore 22. Rimane dunque obbligatorio rispettare il coprifuoco.

I negozi al dettaglio rimarranno chiusi (salvo alcune eccezioni), così come bar e ristoranti. Questi ultimi però potranno continuare i servizi a domicilio e da asporto fino alle 22,00.

Nei restanti giorni, ovverosia il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio l’Italia sarà invece in «zona arancione». Sarà comunque impossibile spostarsi dal comune di residenza (tranne che per le comprovate necessità), ma in questi giorni saranno consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi comuni. È vietato comunque recarsi nel capoluogo di provincia.

Nel corso della conferenza stampa, Conte ha anche annunciato l’impiego di risorse dal valore di 645 milioni per bar e ristoranti costretti alla chiusura; altre misure sono inoltre in arrivo per i prossimi giorni.