Palermo – Davanti al Palazzo della Regione nasce un giardino con fontana

Palazzo d’Orleans si rifà il Look. Quanto meno per quanto riguarda l’esterno di Piazza Indipendenza. Una striscia di verde incentrata sulla simmetria delle aiuole, sulla presenza di semplici elementi decorativi in perlato di Sicilia per le sfere e le fontane di gusto classico, con giochi d’acqua e pietra Billiemi per la pavimentazione.

Sono questi gli elementi alla base del progetto dell’area verde di Palazzo d’Orléans, dal 1947 sede del governo regionale. Obiettivo dell’opera, ormai ultimata e visibile al pubblico, è stato “creare un collegamento in armonia fra zona esterna e interna del palazzo”.

Un’opera che ha dato lavoro, negli ultimi sei mesi, a diverse ditte, tra marmisti, vivaisti, aziende edili e almeno una decina di operai, dando così una boccata d’ossigeno alle aziende del settore, ferme a causa del lockdown.